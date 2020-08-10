İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.
Video Haberler
- Genç kadının üzerine benzin dökerek yaktı!
- 3 bin 200 metre yükselikte dağcıları kurtarma operasyonu
- Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
- Gelin ve damada altın yerine rende ve süzgeç taktılar
- Gürültüye koştular! Gördükleri manzara şaşkına çevirdi
- Erdoğan'ın sözlerine anketlerle yanıt verdi!
- Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada
- Başkent'te mezarlıkta sır dolu olay
- Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada
- Hem spor yaptı hem çevreyi temizledi