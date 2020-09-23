İzmir'de düzenlenen U-22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası’nda maçlar yarın başlıyor

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:12

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın ardından yarınAvrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın heyecanı başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) ortaklaşa düzenlediği CEV U-22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde toplam 108 sporcu kürsüye çıkabilmek için yarışacak.

Selçuk Pamucak Plajı’ndaki organizasyonda kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya kazanmak için kumlara çıkacak. Kadınlarda Türkiye turnuvaya katılmazken, erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi madalya kazanabilmek için ter dökecek. Turnuva, pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak. Pazar günü oynanacak olan yarı final ve final maçları Türkiye Voleybol Federasyonu resmi sitesi ile İzmirTube’den canlı yayınlanacak.