"İzmir’de en yüksek verilere ulaşıldı!"

20 Kasım 2020 Cuma, 12:36

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve can kayıplarına ilişkin olarak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de önemli açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Soyer; koronavirüs salgının İzmir'de en yüksek verilere ulaştığını açıkladı.