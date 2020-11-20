"İzmir’de en yüksek verilere ulaşıldı!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem şehrimizde hem ülkemizde Covid-19 salgını en yüksek verilere ulaştı. Lütfen kişisel önlemlerimizi alalım, gönüllü karantina uygulayalım" ifadelerini kullandı.

İZMİR / Cumhuriyet
20 Kasım 2020 Cuma, 12:36
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Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve can kayıplarına ilişkin olarak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de önemli açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Soyer;  koronavirüs salgının İzmir'de en yüksek verilere ulaştığını açıkladı.


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