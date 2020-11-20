"İzmir’de en yüksek verilere ulaşıldı!"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem şehrimizde hem ülkemizde Covid-19 salgını en yüksek verilere ulaştı. Lütfen kişisel önlemlerimizi alalım, gönüllü karantina uygulayalım" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve can kayıplarına ilişkin olarak; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de önemli açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Soyer; koronavirüs salgının İzmir'de en yüksek verilere ulaştığını açıkladı.
Hem şehrimizde hem ülkemizde Covid-19 salgını en yüksek verilere ulaştı. Lütfen kişisel önlemlerimizi alalım, #gönüllükarantina uygulayalım. Toplum Sağlığı Dairesi Başkanımız Dr. Sertaç Dölek'in uyarılarını dikkatinize sunuyorum. pic.twitter.com/3XKQdy2jKV— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 20, 2020
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