İzmir'de fırtına nedeniyle vapur seferleri durduruldu
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu
İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.40'tan sonraki vapur seferleri yapılamayacak.
İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye tepki
- Hürriyet'ten skandal haber!