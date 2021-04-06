İzmir'de fırtına nedeniyle vapur seferleri durduruldu

06 Nisan 2021 Salı, 16:05

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.40'tan sonraki vapur seferleri yapılamayacak.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.