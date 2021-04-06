İzmir'de fırtına nedeniyle vapur seferleri durduruldu

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

AA
06 Nisan 2021 Salı, 16:05
İzmir'de fırtına nedeniyle vapur seferleri durduruldu
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İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.40'tan sonraki vapur seferleri yapılamayacak.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.


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