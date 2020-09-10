İzmir'de kadın cinayeti: Oğlunun gözleri önünde boğazını keserek öldürüldü

10 Eylül 2020 Perşembe, 03:45

Olay, 9 Eylül günü saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İrfan Temelli (51) ve eşi Meryem Temelli (50) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Temelli mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 9 yaşındaki E.T.’nin gözleri önünde eşi Meryem Temelli’nin boğazını kesen İrfan Temelli, daha sonra 4. kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İrfan ve Meryem Temelli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin 9 yaşında E.T. isminde bir erkek, İ.T. (22) isminde de bir kızları olduğu öğrenilirken, İrfan ve Meryem Temelli çiftinin şiddetli geçimsizlik yüzünden daha önce boşandıkları fakat arada çocuklar olduğu için tekrardan evlendikleri ileri sürüldü.

Öte yandan, 22 yaşında İ.T.’nin olay esnasında evde olmadığı öğrenilirken, ikamete gelen olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulunuldu.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.