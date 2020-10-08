İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor Atilla Baran yaşamını yitirdi
Koronavirüs yakalanarak yoğun bakımda tedaviye alınan İzmir Alsancak Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Dr. Atilla Baran yaşamını yitirdi.
İzmir Alsancak Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yaparken koronavirüse yakalanan acil servis doktoru Atilla Baran hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımında tedavisi süren Baran bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Çalışma arkadaşlarının yoğun bakımda tedavi görmesi önerilerilerine karşın Baran'ın “Obezite hastasıyım, yoğun bakıma yatarsam korkarım çıkamam" dediği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Dr. Baran’a 4 gün önce immun plazma tedavisi uygulanmıştı.
1 ay önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Baran'ın ölümü ardından İzmir Tabip Odası başsağlığı mesajı yayınladı.
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