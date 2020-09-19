İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Murat Altınay, dengesini kaybederek, 5'inci kattan 1'inci kattaki iş yerinin tentesine düşerek yaralandı.
İlçede Yalı Mahallesi 6323 Sokak'taki bir binanın 5. katında oturan Murat Altınay, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan birinci kattaki özel bir okulun tentesine düştü.
EŞİ KADES'İ ARADI
Altınay'ın eşinin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması üzerinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE ÇIKARDI
Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin Altınay'ı düştüğü yerden çıkaramaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla Altınay'ı düştüğü tentenin üzerinden aldı.Altay, ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Mahalle sakinlerinden Mahmut Açıkkan, çığlıklar ve gürültü üzerine aşağı indiklerini söyledi.
Olay yerine geldiklerinde komşularının düştüğünün söylendiğini belirten Açıkkan, "Bir anda çığlık koptu. Ardından da gürültü geldi. Balkona çıktığımda kadınlar ve erkekler bağırıyordu. Polisler ve ambulans geldi. Komşuları da aşağıya indi. İtfaiye geldi aldı. Hiçbir şey yokken bir anda ses geldi" diye konuştu.
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