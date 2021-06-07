İzmir'de 'müzik susmasın' eylemi

07 Haziran 2021 Pazartesi, 17:26

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya semtindeki müzik aletleri satış mağazası işletmecileri, pandemi nedeniyle zor durumda kalan müzisyenler için sokağa indi. İşletmeciler, "Müzik susmasın" sloganıyla her pazartesi günü mağazaların önünde mini bir orkestra kurup, çalıp söyleyeceklerini duyurdu. İşletmeciler, "Çocuğuna mama alamayan, evinin kirasını ödeyemeyen birçok kişi var. Artık müzik başlasın" dedi.

Borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren 2 müzisyenin intihar ettiği İzmir'de müzik aletleri satışı yapan mağazaların sahipleri "Müzik susmasın" eylemi yaptı. Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde mağazalarının önüne mini bir orkestra kuran, aynı zamanda müzisyen olan işletmeciler hükümete seslendi. "Ağlama değmez hayat", "Fesupanallah" şarkılarıyla mesaj veren işletmecilere trafikteki araçlar korna çalarak destek verirken, bazı yurttaşlar da müziğin keyfini çıkardı.

"PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ YAŞIYORLAR"

İşletmecilerden Murat Atalık, müzisyenlerin maddi sıkıntıların yanı sıra psikolojik olarak da çöküntü yaşadığını vurguladı. Atalık şunları söyledi:

"1 Haziran'dan sonraki açılma, müzik sektörünü, sahne ve tiyatroyu olumlu anlamda etkilemedi. Yıllardır bizden alışveriş yapan müzisyenlere destek olmak için ‘Müzik susmasın’ sloganıyla farkındalık oluşturmak istedik. Müzisyenlere vefa borcumuzu ödemek için böyle bu etkinliğe başladık. Her gün onlarca kişi müzik aletini satmaya getiriyor. Tellerini, aksesuarlarını değiştirmeye paraları olmadığı için borç tel istiyorlar. Müzisyenler sahneye çıksın, konserini versin, müzik devam etsin istiyoruz. Nasıl ki diğer mekanlar, AVM'ler, kafeler ve restoranlar açıldıysa pandemi şartlarına göre konser alanları da serbest bırakılmalı. Müzik yapılır, müzisyen çalışırsa çarklar dönmeye başlar. Müzisyenler psikolojik olarak çöküntüye uğradı. Müzik müzisyen için ilaç gibidir. O ilacı bir buçuk senedir alamıyorlar."

"DEVLET DESTEĞİ ALAMADIM"

Müzisyen ve bir firma sahibi olarak bu süreçten çok kötü etkilendiğini belirten Ali Özdoğan ise şöyle konuştu:

"15 aydır kapalı bir işletmeye sahibim. Sigorta giderlerimiz, kiramız ve stopajımız var. Devletten bir kuruş yardım almadan bu işi çevirmeye çalışıyoruz. Ne kira, ne başka bir hibe desteği aldık. Borçlarımı karşılayabilmek için arabamı sattım. Şu an intiharın eşiğinde olmasa da çocuğuna mama alamayan, evinin kirasını ödeyemeyen, borç alacak kaynak bulamayan birçok insan var. Devletin bu insanlara sahip çıkması gerekiyor. Eğlence sektörünün ayağa kalkabilmesi için gece 12'ye kadar kısıtlama olmaması gerek."

"MÜZİK SUSARSA HER ŞEY SUSAR"

Bir diğer işletmeci Burak Şenışık ise "Müzikten geçinen, sigortalı çalışamayan müzisyenlerin evlerine yemek götürecekleri bütçeleri kalmadı. Çocuklarına bez alacak güçleri yok. Tel alamıyorlar, enstrümanlarını satıyorlar. Toplu taşıma araçlarına 100 kişi biniyorsa ve buna izin varsa 3-5 kişilik oturulan kafelerde de müzik yayınının başlaması lazım. Müzik susarsa her şey susar" diye konuştu.