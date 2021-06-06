Mansur Yavaş’tan müzisyenlere destek açıklaması: Park konserleri düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘Müzisyenler desteksiz kalmayacak‘ sloganıyla park konserlerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 17:20
Mansur Yavaş’tan müzisyenlere destek açıklaması: Park konserleri düzenlenecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle de pandemi döneminde maddi açıdan zorluklar yaşayan müzisyenler için konser serisi başlattığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak ‘Parklarda Mutluluk Sahneleri‘ konserlerinin ilk hafta programını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak” diyen Yavaş, ayrıca müzisyenlere 500 lira nakdi yardım ödemelerinin de bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.


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