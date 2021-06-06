Mansur Yavaş’tan müzisyenlere destek açıklaması: Park konserleri düzenlenecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘Müzisyenler desteksiz kalmayacak‘ sloganıyla park konserlerini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle de pandemi döneminde maddi açıdan zorluklar yaşayan müzisyenler için konser serisi başlattığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak ‘Parklarda Mutluluk Sahneleri‘ konserlerinin ilk hafta programını paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başkentimizi Mutluluk Sahneleri ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak” diyen Yavaş, ayrıca müzisyenlere 500 lira nakdi yardım ödemelerinin de bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.
Ayrıca müzisyenlerimize 500 tl nakdi yardım ödemelerimizi de bu hafta içi tamamlayacağız. ??— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 6, 2021
İlgili Haberler
- "Erdoğan'ın ilk tercihi" diyerek yazdı: "Mansur Yavaş için 'sessiz kalın' talimatı vermiş"
- Mansur Yavaş'a iftira atan, Necmettin Kesgin'in 'çocuk pornosu' cezası kesinleşti
- Mansur Yavaş, iddia ve eleştirileri belgeleriyle yanıtladı
- Melih Gökçek, Ankaragücü’nün küme düşmesinden Mansur Yavaş’ı sorumlu tuttu
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'