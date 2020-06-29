İzmir’de park halindeki yolcu otobüsü yandı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 04:20

İzmir'de, sefere çıkma hazırlığı yapan bir yolcu otobüsünde, iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Aynı otobüste bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı öğrenildi.

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ), İstanbul'a sefer yapmak için hazırlanan yolcu otobüsünde, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otobüsünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların metrelerce yükseldiği yolcu otobüsündeki yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, aynı yolcu otosüsünde bir önceki günde aynı arızadan yangın çıktığı ve kısa sürede müdahale edilmesi sonucu büyümeden söndürülüdüğü öğrenildi.