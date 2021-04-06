İzmir'de pazaryerinin üzerine çatı uçtu: Yaralılar var

İZMİR'de etkili olan fırtınada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçup, pazar yerinin üzerine düşerken, 2 kişi yaralandı.

DHA
06 Nisan 2021 Salı, 16:04
İzmir'de pazaryerinin üzerine çatı uçtu: Yaralılar var
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Olay, öğle saatlerinde, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi.

Fırtınanın etkili olduğu kentte, ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçarak, pazar yerine düştü.

Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi, yaralandı.



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