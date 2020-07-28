İzmir'de şeffaf ihale: Dev proje için 6 firma yarıştı, teklifler belediye tarafından açıklandı

28 Temmuz 2020 Salı, 16:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ile Bornova arasında açılacak "İzmir'in en uzun karayolu tüneli" ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi yürüten firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan inşaatların bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkıldı. Kent içi trafiği rahatlatacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Işıkkent’teki İzmir Otogarı’na bağlayacak dev yatırım kapsamında ilk ihale 28 Temmuz’da yapıldı. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal ihalesi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşaatı tamamlanması için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif sundu. İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde kazanan firma açıklanacak.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle:

*Ramer İnş.İth.San. ve Tic. Ltd. Şti. -Tezcan Asfalt İnş.Taah.San. ve Tic. Ltd.Şti (İş Ortaklığı) – 49 milyon 184 bin 280 TL.

*Deta Yol İnş. Taah. Tic. A.Ş –Yetimoğlu Madencilik İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti (İş Ortaklığı) -52 milyon 454 bin 703 TL.

*GLS Müh. İnş. Dek. Mim. Mad. A.Ş –Adeha İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti (İş Ortaklığı) – 41 milyon 487 bin 872 TL.

*Mapek İnş. ve Tic. A.Ş-Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic.Ltd. Şti (İş Ortaklığı)-42 milyon 421 bin 952 TL.

*Bertoğlu İnşaat Ltd. Şti – 41 milyon 281 bin 60 TL.

*Yapı Tesis İnşaat ve Ticaret Ltd Şti. -40 milyon 654 bin 256 TL.

SIRADA TÜNEL İHALESİ VAR

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek. Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için de Aralık ayında ihaleye çıkacak. İzmir'in en uzun tüneli “Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi”nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacakve 2 gidiş – 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

NE OLMUŞTU?

Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Viyadük Yapılması ihalesini 45 milyon 284 bin 699 TL’lik teklif sunan Ezekar Yapı İnş. A.Ş.-Mapek İnş ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında tünellerle eşzamanlı olarak, Otogar’a bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 taşıt üst geçidi yapımına başlamış viyadük çalışmalarının yüzde 68’ini tamamlamıştı. Ancak yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un “Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri” başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine inşaat 2019 yılının Ağustos ayında durmuştu. Yi ne aynı şekilde tünel ihalesini 109 milyon 900 bin 827 TL'lik teklif sunan HGG İnşaat Anonim Şirketi kazanmış, firmanın işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünel çalışmaları yine aynı tarihte durmuştu.