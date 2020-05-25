İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 863 kişiye işlem yapıldı. İşlem uygulanan şahıslara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Hafta sonu yapılan kontrollerde 863 kişiye toplamda 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.
Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.
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