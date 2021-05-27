İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.

AA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 07:03
İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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