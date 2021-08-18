İzmir'de yurt dışına çıkmak isteyen 19 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 göçmen yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:06
İzmir'de yurt dışına çıkmak isteyen 19 göçmen yakalandı
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İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi.

Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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