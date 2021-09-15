İzmir'de yurttaşların yüzde 88'i aşısını yaptırdı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 14:07

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirlilerin aşı duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının fedakarlığı sayesinde ilk dozda yüzde 88 aşılanma oranına ulaştıklarını, aşılanma hızında ilk 10 il arasında yer aldıklarını aktardı.

"Vaka sayısı itibarıyla sıralamada en iyi 10 il arasında yer alıyoruz." diyen Köşger, Türkiye genelinde vaka sayılarının son dönemde yükseldiğini, buna bağlı olarak İzmir'de de bir miktar artış görüldüğünü ifade etti.

Türkiye geneline bakılınca İzmir'in iyi durumda olduğunun savunan Köşger, "Günlük vaka sayısı 1200 ile 1500 arasında değişiyor. Günlük vefat ise 18-20 kişi civarında. İzmir gibi 4,5 milyonluk bir şehirde 20'ye yakın vefatın olması salgının ölümcüllüğünün devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

Aşılanma oranının ikinci dozda da aynı seviyelere getirme hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini bildiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde ve sağlık teşkilatımızın üstün gayreti ve fedakarlığıyla bu rakamlara ulaştık. Biz 'aşı olmak istiyorum' diyen herkesin ayağına hizmeti götürüyoruz. Türkiye genelinde bu işler başlamadan büyük fabrika ve organize sanayi bölgelerine aşı hizmetlerini götürdük, metro istasyonları, iskele, otogar ve havalimanında sıra bekletmeksizin vatandaşın aşılama faaliyetleri devam ediyor."