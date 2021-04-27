İzmir'de geçici trafik düzenlemesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek için kent merkezindeki çalışmalara başlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı’ndaki çalışmalara Çarşamba gününden itibaren başlıyor. Yağmur suyu, kanal hattı ve içme suyu şebekesinin döşeneceği bulvarda bir ay sürecek çalışmalar sırasında trafik akışı sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde tek şeritten sağlanacak.
Atatürk Caddesi’ndeki terfi merkezinin denizle bağlantısını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Halit Ziya Bulvarı’nda yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeyecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TRAFİĞE KAPANACAK
28 Nisan Çarşamba gününden itibaren başlayacak ve bir ay sürecek çalışmalar trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde yürütülecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Alsancak yönüne giden araçların kullandığı bulvarda trafik akışı hafta içi gündüz tek şeritten sağlanacak. Bulvar, sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde trafiğe kapalı olacak.
Proje kapsamında Saat Kulesi ile Konak (Yalı) Cami arasında yaklaşık 50 metrelik kısımda içme suyu hattı da döşenecek.
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