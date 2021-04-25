İzmir Barosu'ndan Aile Bakanı Derya Yanık'a istifa çağrısı

25 Nisan 2021 Pazar, 17:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği koruma altındaki çocuğun bilgilerini ifşa etmesinin yankıları sürerken bir istifa çağrısı da İzmir Barosu'ndan geldi.

İzmir Barosu, yaptığı açıklamada; Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasından ve izlenmesinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sorumlu olduğunu hatırlattı ve Bakan Yanık'ın 23 Nisan nedeniyle koltuğunda ağırladığı koruma altındaki çocuğun kişisel verilerinin ifşa etmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

"ÇİKOLATA İKRAM ETMEMEYİ MARİFET SAYAN ZİHNİYET"



Henüz 10 yaşındaki bir çocuğa çikolata ikram etmemeyi marifet sayan ve bunu ekran önünde onaylatmaya çalışan bu zihniyetin telafi edilemeyecek zararlara yol açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Nisan kutlamasında ramazan vurgusu yaparak din ve duygu istismarı gerçekleştirmiş ve misafir edilen çocuk nezdinde bütün çocukların yüksek yararları başta olmak üzere yaşama, hayatta kalma, sağlık, gelişim, katılım gibi birçok hakkına zarar vermiştir. Bu yaklaşım ilgilinin çocuk haklarından ve pedagojiden bihaber olduğunun kanıtı niteliğindedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, Çocuk Koruma Kanunu'nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden ve suç oluşturan açıklaması nedeniyle Bakan Derya Yanık istifaya davet edildi.