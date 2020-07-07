İzmir’deki TOKİ ihaleleri Meclis gündeminde: Belediyelere devredilsin!

07 Temmuz 2020 Salı, 13:12

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karşıyaka, Aliağa ve Narlıdere’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan 4 parseli Meclis gündemine taşıdı. TOKİ’nin duyurusundaki ‘Yatırımcıya Fırsat’ sloganının kimlere, ne kadar kazanç sağladığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soran CHP’li Polat, arsa ve gayrimenkullerin kamu alanları olduğunu, yerel yönetimler ve STK’lardan bağımsız bir planlama içerisine girilmemesi gerektiğini belirtti. Vekil Polat ayrıca, bu alanların ekonomik olarak zor günler geçiren ilçe belediyelerine devredilmesini önerdi.

"ŞEHİR PLANLAMASI İÇİN SIKINTI YARATABİLİR"

Satışa çıkarılan araziler ve gayrimenkuller için TOKİ’nin dikkatli davranması gerektiğini belirten Polat, “Satışa çıkarılan alanlar kamu alanları. İnsanların gezip dolaşabileceği bu alanların özel şirketlere satılması şehir planlaması açısından ciddi sıkıntı yaratabilir. Bu noktada Bakanlık yerel yönetimler ve STK’lardan bağımsız bir planlama içerisine girmemelidir. Aliağa’daki arazi ‘Pazar Alanı’, yasalar pazar alanları için yerel yönetimlerin denetiminde olmasını belirtiyor. Yine Narlıdere’de mahkeme sürecinde olan bir akıbeti belli olmayan bir arazi var. TOKİ’nin belirttiği taşınmazları alanların karlı çıkacağı açıklamasına baktığımızda, biz de kimlerin bu işten rant elde edeceğini merak ediyoruz. Karşıyaka’da ise parselin denizde bulunduğunu görüyoruz. Denizde nasıl bir mülkiyet olacağını ihaleleri takip ederek hep birlikte öğreneceğiz” dedi.

?"BELEDİYELERE DEVREDİLSİN"

Polat ayrıca, tüm Türkiye’de 26 ilde satışa çıkarılan 191 arsanın içinde, “rekreasyon alanı”, “açık spor tesisi”, “dini tesis / cami”, “sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi”, “kentsel hizmet alanı ve yol”, “sosyal kültürel tesis alanı”, “park alanı”, “pazar”, “belediye hizmet alanı” ve “resmi kurum alanı” gibi kent için önemli alanların bulunduğunu söyledi. Pandemi süreci ile birlikte belediye gelirlerinin yarıya indiğini hatırlatan Polat, ”Çok zor şartlarda çalışan belediyelerin ihalelere girebileceği düşüncesiyle satışa çıkarıldıysa bu alanlar, çok yazık. Çünkü İzmir belediyelerimiz bu hukuksuzluklara rağmen bu alanların ranta kurban gitmemesi için ihaleye gidecekler. Burada yapılması gereken, ekonomik anlamda zor durumda olan belediyelere buraları devretmektir” ifadelerini kullandı.



