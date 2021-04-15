‘İzmir’in Çernobili’ Meclis gündeminde: 12 yıldır cevap bekliyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:51

CHP’li Murat Bakan, “Tehlikeli atıkların bulunduğu bu alan hem çevre hem canlı-cansız yaşam hem de halk sağlığı açısından tehlike saçıyor. Ayrıca radyasyon miktarının normalin çok üzerinde olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya görüntüler paylaşılmıştı, yağan yağmur sonrasında araziden dumanların yükseldiği görülüyordu o görüntülerde. Bu alandaki toprağın için için yandığı, çıkan dumanının halk sağlığı açısından çok büyük tehlike yarattığı ifade ediliyor. Burası zehir ve ölüm saçıyor. Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Yıllardır söylüyoruz, defalarca gündeme getirdik, sorduk ama hiçbir sonuç elde edemedik. Ne desek olmadı, olmuyor. Neden? Bu umursamazlık da cevap bulmalı!” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle iki yazılı soru önergesi verdi.

SORULAR 12 YILDIR CEVAPSIZ

Gaziemir’deki radyoaktif bulaşıklı atıkların ayrıştırılma ve bertaraf işleminin neden yıllardır bir türlü başlamadığını irdeleyen CHP’li Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan ayrıştırılma ve bertaraf işleminin ne zaman başlayıp biteceğini açıklamasını istedi. Yıllardır Gaziemir’de bulunan ve ülkeye girişi yasak olan bu tehlikeli maddelerin bu bölgeye kimler tarafından nasıl getirildiğini sorgulayan Bakan, “Bu soru neden 12 yıl boyunca cevapsız bırakılmıştır?” diye sordu.

Söz konusu kurşun ve döküm fabrikasının Çevre Bakanlığı’nın onayından geçen lisanslı bir ayrıştırma tesisi olduğunu belirten Bakan, “Buraya o dönem bu lisans onayını kim vermiştir? Bakanlık denetiminde olan lisanslı bir alanda Türkiye’de olmayan bir nükleer santral atığının olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Lisanslı fabrikada bu atıkların ne işi vardır? Lisans veren Bakanlık burada hiç denetim yapmamış mıdır? Bu atıkları tespit etmemiş midir?” sorularını yöneltti.

"EN SON NE ZAMAN ÖLÇÜM YAPILDI?"

Bölgenin radyasyon seviyesine dikkat çeken CHP’li Bakan, “Bölgede en son ne zaman radyasyon ölçümü yapılmıştır? En son yapılan ölçüme göre bölgenin radyasyon seviyesi kaçtır? Normal değerin 219 katı ölçülen radyasyon ölçümleri olduğunu belirten çevre örgütleri ve odaların bu tespitinin ardından söz konusu alanda bir inceleme yapılmış mıdır?” sorularını sordu.

NEDEN TEMİZLENMİYOR?

CHP’li Bakan’ın diğer soruları şu şekilde: “Burada tespit edilen tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin çeşitleri ve miktarları nedir? Tek yetkili kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bugüne kadar bu bölgede ne gibi temizlik işlemleri yapmıştır? TAEK’in bu atıkları atacak yeterli alanı var mıdır? TAEK’in bu atıkları ayrıştıracak yeterli teknik ekip ve donanımı var mıdır? Varsa bu alan neden yıllardır temizlenmemektedir?”

CHP’li Murat Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu: “İzmir’in Çernobili’ olarak anılan ve halk sağlığı açısından büyük bir tehlike olan bu bölgede yaşayan yurttaşlarımızın sağlığının nasıl etkilendiğinin araştırılmasına yönelik ne zaman bir inceleme/araştırma/çalışma yapılacaktır?”