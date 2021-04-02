İzmir'in Çernobili için 'nükleer tema parkı' önerisi

02 Nisan 2021 Cuma, 07:40

Gaziemir’de 2007 yılında bir kurşun geri kazanım fabrikasından çıkan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tespit edilen ve 2012 yılında kamuoyunun gündemine oturan radyoaktif atıklar hâlâ bölgeden kaldırılmadı ve rehabilitasyon gerçekleştirilemedi.



Sorunun çözümü için öneri sunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Türkiye’de olmayan bir madde getiriyorlar. Kurşun üretip atıklarını toprak altına bırakıyorlar. Yağmurlarla birlikte toprağın altından duman tütüyor. Sulara karışıyor, derelerden İzmir Körfezine kadar akıyor. Vatandaşların sağlığını etkiliyor. Burasının temizlenmesini istiyorum” diye konuştu.



Görev süresinin geride kalan iki yılını düzenlediği basın toplantıyla değerlendiren Arda, ilçede nükleer atık tehlikesinin devam ettiğini belirterek, “Valimiz geldiğinde, burasının temizlenmesi gerektiğini söyledim. Gelin bu cenazeyi hep birlikte kaldıralım diye çağrılar yapıyorum. Bir teklifim var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum” ifadesini kullandı.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

Arda, belediye başkanlık sürecini ise “tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme” hedefleri çerçevesinde anlattı. Kentte, temizlik işlerini taşerondan alarak belediye bünyesine geçirdiklerini, her ay belediyeye 440 bin lira tasarruf sağladıklarını vurguladı. Arda, uyguladıkları ekonomik tedbir ve mali disiplin sayesinde belediyenin şu anda personele ve piyasaya borcu olmadığını dile getirdi. İlçede yoksulluk ile de mücadele ettiklerini belirten Arda, “Sosyal Market” aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere yadım ulaştırdıklarını ve kentte kadın istihdamını desteklediklerini kaydetti.

Arda, ayrıca düşük belediye emekçisinin aldığı ücreti 5 bin 15 liraya yükseldiğini sözlerine ekledi. Hayatın her alanında kadınları desteklerini ifade eden Arda, yaşama geçirdikleri Porta Gaziemir projesi ile hem yurttaşlara sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşacakları bir tesis yaratacaklarını hem de kadınların istihdamına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kadınların belediye yönetiminde söz sahibi olduğunu dile getiren Başkan Arda, “Belediyemize ait Tepe Restoran ismiyle anılan kafeterya vardı. İlk yapıldığı andan itibaren kiralanmış bir yerdi. Hukuk kuralları çerçevesinde kiracısını çıkardık. Burada bir kafeterya yapıyoruz. Burası sadece bir kafe değil, aynı anda 16 kadının üretim yapacağı mutfak atölyesine sahip. Üretici kadın kooperatifimizin üyesi kadınlarımızın ve mutfak atölyesinde kadınlarımızın ürettiklerini bu çalışma içerisinde yer alacak Zeytin Evi’nde satacağız. Gaziemirli kadınları önemsiyoruz değer veriyoruz” dedi.

Gaziemir Belediyesi’nin esnafa vadesi geçmiş borcunun kalmadığını, diğer borçları da yapılandırdıklarını dile getiren Arda, “Şubat ayı dahil esnaftan aldığımız tüm mal ve hizmetlerin bedelini ödemiş durumdayız. Esnafa bir kuruş borcumuz yok. Bu hafta içinde 500 bin lira nakit parayla 14 dosyamızı temizledik. 1994 yılından bu yana gelen SGK borçlarından birçoğunu ödedik. Çok borcumuz daha var tabii, ancak onları da taksitlendirdik ve ödemeye başladık. Yeni kaynak yaratma, tasarruf etme mesleğimin gereği. Attığımız adımlar, aldığımız önlemlerle Gaziemir Belediyesi, ekonomik olarak ayaklarının üzerinde duran bir belediye” diye konuştu.

Gaziemir metrosunun yola çıkmış olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söylerken sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziemir metrosu seçim bildirgesinde yer aldı. Ben bunu bir gün dahi erkene çekebilirsem mutlu olurum diye seçim çalışmalarımda dile getirdim. Proje ihalesini alan firma Gaziemir metrosunun projesini hazırlıyor. Jeolojik etütler yapıyorlar. Uzun vadeli bir şey. Benim döneminde başlaması, benim üzerine gitmem benim için mutluluk verici.”

BİLİM VE SANATA YATIRIM

Bilim ve insana yatırım “Gaziemir Belediyesi, ekonomik olarak ayaklarının üzerinde duran bir belediyedir” diyen Başkan Halil Arda, projelerini şöyle sıraladı: İzmir’in kültür sanat yaşantısına yön verecek Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi’ni inşa edeceğiz. Buca’daki fidanlığının devri karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansmanının yüzde yüzünü karşılayacağı bir proje. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi meclislerinden geçti. Protokollerini imzaladık. Gaziemir’de yaşayan her gencin en az bir yabancı dil konuşması için Gaziemir Gençlik Merkezi projesini hayata geçireceğiz. İzmirli, Gaziemirli gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı, dil eğitimi alacağı, sorgulayan, hesap soran, özgür gençlerin yetişeceği bir gençlik merkezi yapmak istiyoruz. iki ay içinde buranın temelini atacağız.