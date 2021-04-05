İzmir’in kalbinde büyük dönüşüm

05 Nisan 2021 Pazartesi, 10:05

İzmir’in kalbi Konak’ta kentsel dönüşüm ile ilgili yıllardır yaşanan belirsizlik son buluyor.

Konak Belediyesi’nin Gültepe’de 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinin temelinin atılmasının ardından ikinci büyük proje olan Beştepeler projesi de onaylandı.

Kentin çehresini değiştirecek, yeşil bol sosyal alanlar ve modern binalar ile süslü bu kentsel dönüşüm ateşinin bir an önce yakılması gerekmektedir.

Özellikle proje dahilinde yaşayan sakinler, İzmir’in birçok ilçesinde ve semtinde yaşayan insanlara sunulan hizmetlerin kendilerine de sunulmasını çok uzun yıllardır beklemektedir.

Yeni imar planının projedeki semt halkının mağdur olmayacağı yerinde bir kentsel dönüşüm modeli ile gerçekleşmesi ve çağdaş altyapı hizmetlerini barındırması en ivedi ihtiyaçlar olarak göze çarpmaktadır.

İzmir’in birçok yerine döşenen internet altyapı hizmetleri, kablolu tv sistemi ve doğalgazın bu bölgelerde halen olmaması da çok üzücü.

Elektrik kablolarının pencerelerin önünden geçtiği bir sistem İzmir’e ve onun kalbi olan Konak’a hiç yakışmıyor.

Müstakil evlerin, 1960’lı yıllarda yıkılıp apartmana dönüştüğü semtlerde, binaların nerdeyse 60 yaşına geldiğini hesap edersek deprem açısından da korkutucu bir hal aldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Özellikle 30 Ekim deprem felaketinden sonra bu kentin artık güvenli ve depreme dayanıklı binalara ihtiyacı olduğu gün yüzüne bir kez daha çıktı.

Özellikle eski yerleşimleri ve binaları olan Konak ilçesinde de 1975 yönetmeliğine göre yapılmış çok fazla bina var.

60-70 yıllık makus talih belki de bu projelerin hayata geçmesiyle son bulacak.

Bu binaların belli kriterlere göre yenilenmesi; binalarda oturanların haklarının kaybolmaması için aynı inşaat alanının sağlanması yönünde çalışmalar yapılacak olması da çok iyi.

Bu nedenle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un bu iki projeye sahip çıkması ve meclisten geçirmesi ilçe adına umut verici bir gelişme.

Şunu da unutmamak gerekir:

Kentsel dönüşüm, bir alanın sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel koşullarında iyileşme sağlamanın peşinde olan ve kentsel sorunlara çözüm getiren, kapsamlı ve bütüncül vizyon ve eylemler dizisidir.

Kentsel dönüşüme yaklaşımda orta sınıfın mülkiyet güvencesi, iktisadi imkanlar, mahalle türdeşliğinin korunması ve sakinlerin kendisiyle benzerlerle yaşama arzusu gözden kaçırılmamalıdır.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında geçmişten günümüze süregelen yanlışlıklar devam etmemeli ve kentlerin geçmiş hafızası silinmemeli ve kentsel dönüşüm rant merkezli bir yaklaşımdan uzak tutulmalıdır.

Uzun yıllardır büyük sıkıntılar çeken yöre halkının imara, modern hayata, toplumsal yaşama karşı olmadığını lakin planı yapılan bölgenin demografik, sosyopolitik, sosyoekonomik ve ekolojik yapısına uygun olması şarttır.

Hem Beştepeler’de hem de Gültepe’de kentsel dönüşüm olacaksa halkın sesine kulak verilmelidir.