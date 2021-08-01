İzmir’in ormanları için koruma kalkanı

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:02

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliği’nin kararı doğrultusunda 1 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı. Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da gönüllü çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak görev izinlerinde bulunan personel, yeniden iş başı yaparak ormanlık bölgelerdeki denetim ve kontrol faaliyetlerine katıldı. Denetimlerde tam elektrikli hizmet araçları ilk kez kullanıldı. Zabıta memurları kontroller sırasında, yol kenarlarına atılan ve yangınlara neden olan cam şişeleri ve atıkları da topladı.

Dün akşam itibariyle sıfır atıkla çalışan elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürütülüyor. Yaz sonuna kadar özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

SOYER: TEYAKKUZDAYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında “Ormanlarımızı korumak için İzmir genelinde aralıksız çalışacağız. İki ay boyunca Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin zabıta ekipleri yasak olan ormana girişler konusunda denetim yapacak ve teyakkuzda olacak. Ciğerlerimizin daha fazla yanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.