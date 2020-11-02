İzmir'in Urla ilçesinde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 22:42
İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler