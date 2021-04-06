İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: ‘İzmit’i evrensel boyuta taşıyacağız’

06 Nisan 2021 Salı, 11:18

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kültür sanat projelerini bir açılış ile kamuoyuna aktardı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan lansmanda ‘Kültür ve Sanat Kenti İzmit’ sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi’nin, 2021 yılında planladığı kültürel projeler ve etkinlikler tanıtıldı.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi’ni evrensel boyuta taşımak istediklerini belirtirken, bu alandaki vizyonlarını şu kelimelerle açıkladı; “Kentimizin simgesi olan Fethiye Caddemizi kültür odağı haline getireceğiz. Tarihi İzmit evlerine yeniden hayat vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarını İzmit’te dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’nde yaşatacağız. Hepimizin ton ton dedesi Hulusi Kentmen evinin restorasyon ederek yaşatacağız. Daha da ilerisi tarihi 1710 yılına dayanan 126 kilometrelik Hoşgörü yoluyla İzmit Belediyesi’ni evrensel bir boyuta taşımak istiyoruz” dedi.

Sinevizyon gösterimiyle birlikte 2021 yılı projeleri görsel olarak tanıtıldı. Finalde ise keman virtüözü Cihat Aşkın'ın sahneye çıktı.