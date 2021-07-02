Jack Ma, Alibaba'nın hisselerini rehin verdi

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:10

Çinli milyarderler Jack Ma ve Joe Tsai, kredi çekmek için ticaret devi Alibaba’daki 35 milyar dolar değerindeki hisseleriyle rehin anlaşması imzaladı.

Bloomberght'nin Financial Times’a dayandırdığı habere göre, UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs ve diğer bankalarla yapılan hisse rehin anlaşmasında şirket hisselerinin rehin verilmesi yüzde 5,8'lik hisseyi kontrol eden offshore şirketler tarafından gerçekleştirildi.

Hisse rehin anlaşmasında bankalar hisseleri kredi için teminat olarak kabul ediyor ama hisselerde bir mülkiyet değişikliği yaşanmıyor. Fakat hisselerin değeri belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda bankaların teminat tamamlama çağrısında bulunma hakkı bulunuyor.

LÜKS UÇAKLAR VE EVLER İÇİN HİSSELER REHİN VERİLMİŞ

Bankalar Ma ve Tsai’nin kredilerini uzatırken, Tsai Gulfstream 650ER model özel jetini Credit Suisse’e ipotek ettirmiş. Alibaba’nın halka arzında da görev alan Credit Suisse’in halka arz sürecinde paravan bir şirket üzerinden kredileri uzatmasıyla Ma Hong Kong’un zengin bir bölgesinde lüks bir ev almıştı.

Hisse rehin anlaşmaları önemli riskler taşıyor ve ABD’deki şirketlerin birçoğu tarafından sınırlandırılmış durumda. Yöneticilerin sahip olduğu hisselerin teminat tamamlama çağrısıyla zorla satılması şirketin hisse fiyatlarında ciddi bir düşüşe yol açabilir.

Alibaba tarafından bir açıklamada ise Ma ve diğer kişilerin Alibaba hisseleriyle teminatlandırılmış hiçbir kredisinin kalmadığı belirtilirken Tsai’nin kredilerinin hala şirketin hisseleriyle teminatlandırılmış olduğu fakat bunun yönetilebilir bir risk taşıdığı vurgulandı.