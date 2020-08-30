Jamaika’da koronavirüs tespit edilen kişiler oy kullanamayabilir

30 Ağustos 2020 Pazar, 10:49

Jamaika Sağlık ve Zindelik Bakanlığı, 3 Eylül’de yapılması planlanan seçimlerde koronavirüs tespit edilen hastaların karantinayı terk ederek oy kullanmaması gerektiğini, tespit edilmeleri durumunda gözaltına alınabileceklerini duyurdu.

"EĞER İZİN VERİLİRSE OY KULLANMAYA GİDEBİLİRLER"

Jamaika Sağlık Bakanı Dr. Christopher Tufton, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tespit edilen ve izolasyon altındaki kişilerin karantinayı terk etmesi diğer kişilere de koronavirüs bulaşmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı. Tufton, “Evlerinde karantinada olan kişiler, eğer izin verilirse oy kullanmaya gidebilirler. Ancak bu kişiler maske yakmak, dezenfekte bulundurmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorundalar” dedi.

JAMAİKA’DA SON DURUM

Jamaika’da son açıklanan verilere göre 2 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi. 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 890 kişinin de iyileştiği açıklandı.



