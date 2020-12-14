Jimnatistikte madalyalarla dolu hafta sonu
Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 8 madalya kazandı, Türkiye takım halinde gümüş madalya elde etti.
Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular, başarılı performanslarıyla 8 madalya kazandı.
Türkiye takım halinde organizasyonda gümüş madalyanın sahibi olurken, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı.
İLK MADALYA TARİHE GEÇTİ
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin kazandığı ilk madalya gümüş olurken, bu başarı tarihe geçti.
Büyükler kategorisindeki takım finalinde Ukrayna şampiyon olurken, Türkiye gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı.
Sporcular; yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.
Artistik Jimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil etti.
Performansların ardından Ukrayna, 248,963 puanla şampiyon oldu. Milli takım, Abdelrahman Elgamal'ın sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244,793 puanla gümüş madalyaya uzandı. Macaristan da 240,393 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Artistik Jimnastik Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde madalya aldı.
İBRAHİM ÇOLAK VE FERHAT ARICAN'DAN ALTIN MADALYA
Türkiye adına şampiyonada altın madalyaları İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan kazandırdı.
Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15,000 puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.
Milli Jimnastikçi Ferhat Arıcan da paralel bar finalinde jüriden 15,100 puan alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalya elde etti.
Ferhat Arıcan ayrıca kulplu beygir aletinde jüriden 14,433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
MERT EFE KILIÇER BİRER GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA KAZANDI
Şampiyonada Türkiye'ye iki madalya da Mert Efe Kılıçer kazandırdı.
Organizasyonun son gününde Mert Efe Kılıçer, gençler kategorisinde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.
Paralel bar ve barfikste jürinin karşısına çıkan milli sporcu, barfiksteki performansıyla 12,933 puan aldı ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 13,266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel barda da bronz madalya kazandı.
BORA TARHAN'DAN İKİ BRONZ MADALYA
Gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, 2 alette bronz madalya kazandı.
Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13,000 puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı.
Bora Tarhan, atlama masasındaki performansıyla da 14,016 puan toplayarak üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını aldı.
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