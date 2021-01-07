Joe Biden: Hiçbir başkan 'kral' değildir

07 Ocak 2021 Perşembe, 22:14

ABD Kongresi'ne Washington DC'de Trump'ın düzenlediği miting sonrası saldırı düzenlendi. Olayların çatışmaya dönüştüğü Kongre baskınında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kongre, Biden'ın başkanlığı için yürttüğü tescil oylamasına ara verdikten sonra devam kararı aldı. Reuters'ın haberine göre, ABD Kongresi, Seçiciler Kurulu'nun oy dağılımında, Biden'ın 270 oyu geçtiğini duyurdu. Joe Biden'ın ABD'nin resmi olarak başkanlığı tescil edildi.

ABD Kongresi'nin başkanlığını tescillemesinin ardından Biden, ''Trump, Yüksek Mahkeme'de 9 yargıca ihtiyacı olacağını düşünüyordu. Çünkü daha seçim başlamadan seçimin mahkemede biteceğini düşünüyordu ama yargıçlar hukuka ve anayasaya uygun davrandığı için buna çok şaşırdı. Onlar protestocu değil teröristi. Trump demokrasimize zarar verdi. Bizim demokraside başkan, hiçbir şekilde 'kral' değildir. Demokrasimizin 3 eşit ve bağımsız kolu vardır ve Başkan kesinlikle kanunların üzerinde değildir. Hukuk devletiyiz, hukukla yönetiliriz'' ifadelerini kullandı.

Biden'ın açıklaması şöyle:

''ADALET BAKANI DÜRÜSTLÜĞÜ İLE BİLİNEN BİR KİŞİ''



Biden, ''ABD Adalet Bakanı dürüstlüğü ile bilinen bir kişi. Kendisinin adaylığını açıklıyorum, yargıç Merrick Garland, doğrulu ile saygınlığı ile bilinen bir şahsiyet. Clinton ve Bush yönetimleri zamanında bu bakanlığın çok önemli görevlerinde yer almış, federal başsavcılık görevini gerçekleştirmiş, birçok suçun üstüne gitmiş kişilerdir. Karakteri sapasağlam bir insandır. Başkan Obama'nın da kendisini ABD Yüksek Mahkemesi'ne atamış olması şaşılacak bir şey değildir. Dürüst ve ahlaklılığı ile bilinen bir kişi olmuştur. Şimdi kendisi de Adalet Bakanı adayıdır. Devlet Başkanı'nın avukatı değildir, halkın Adalet Bakanı'dır. En özverili insanlardan, en cesur insanlardan birisi olmuştur kendisi. Lisa Monica Adalet Bakanı Yardımcısı adayı. Bir kamu görevlisini nasıl tanımlayacaksak öyle tanımlayacak bir kişidir. Onurlu, ahlâklı ve dürüst. Hakkıyla hak eden bir insan. Birçok başka pozisyonda da prestijli roller üstlenmiş olan kişidir. Yargıcımız, Adalet Bakanı ile birlikte görev alacak bir isim. Birçok suçların üstüne gitmiş FBI Başkanı'na doğrudan raporlarda bulunmuş. Siber güvenlikte en fazla görevleri üstlenmiş. Beyaz Saray'da terörizm faaliyetleri karşısında Başkan Obama'nın bütün yaptıklarına danışmanlık yapmıştır. Boston'da kendisinin memleketinde federal hükümetinin, yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan trajedinin üstüne gitmesini sağlamış bir insandır. Adalet Bakanlığı'nın yeniden adaleti sağaltmasına yardımcı olacaktır" dedi.