Joe Biden kabinesi açıkladı: Dünyaya liderlik edecek

25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:36

Biden Delaware eyaletinde yaptığı basın toplantısında, kabinesi için “Dünyaya liderlik edecek, geri çekilmeyecek” dedi.

ABD seçimlerini kazanan Joe Biden, Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) başına Avril Haines'i, Ulusal Güvenlik Departmanı’nın başına Alejandro Mayorkas'ı, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan'ı getirmek istediğini duyurdu.

ABD TARİHİNİN İLKLERİ VURGUSU

Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinde görev alacak olan 6 kişinin ismini açıklayarak, ekibin ABD tarihinde ilkleri barındırdığına vurgu yaptı. Biden, “ABD Pasifik ve Atlantik'te küresel liderlik rolü üstlenecek. Gereksiz çatışmalarda rol almayacak. Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendirecek” dedi.

Biden, Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) başına Avril Haines’i atadığını, Haines’in atamasının Kongre tarafından kabul edilmesi halinde teşkilatın başına atanan ilk kadın olacağını açıkladı.

Biden, Haines’in yanı sıra Ulusal Güvenlik Departmanı’nın (DHS) başına Alejandro Mayorkas’ı atadığını ve Mayorkas’ın bu göreve atanan ilk göçmen ve Latin Amerikalı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan’ın atadığını ve Ulusal Güvenlik Ekibini yönetecek en genç isim olduğunu ifade etti.

OBAMA DÖNEMİNDEN İSİMLER

Eski Başkan Barrack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan John Kerry’i Çevre Temsilciliği’ne atayan Biden, Kerry’nin bu göreve seçilmesinin dünyada herkese bu konunun önemini göstereceğini belirterek, “Dünyada her masada yeri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Biden, Linda Thomas-Greenfield’i Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliğine atarken, Greenfield yaptığı açıklamada, "Amerika geri döndü. Çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" dedi.

Biden, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı pozisyonlarında görev almış Antony J. Blinken’ı ise Dışişleri Bakanı olarak atadığını duyurdu. Blinken yaptığı açıklamada, "ABD olarak hem güven hem de tevazuuyla ilerlemeliyiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Bu nedenle diğer ülkelerle birlikte çalışmalıyız" dedi.