Johnson and Johnson'ın aşı onayı için şubatta AB'ye başvurması bekleniyor
ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde (AB) yaygın kullanımı için şubatta başvuru yapabileceği belirtildi.
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Peter Liese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides ile yaptıkları toplantıda Johnson and Johnson'ın başvurusu hakkında bilgi aldıklarını aktardı.
Liese, "Kyriakides, Johnson and Johnson şirketinin şubatta piyasa onayı için başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı." ifadesini kullandı.
ABD'li şirketin başvurusu, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Kovid-19 aşısı için yapılan dördüncü başvuru olacak.
Bugüne kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşılar için EMA'ya başvuru yapıldı. Bunlardan BioNTech ve Moderna'ya onay verildi. AstraZeneca'nın aşısına ocak sonunda onay çıkması bekleniyor.
AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı alım sözleşmesi bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!