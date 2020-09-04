Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

İHA
04 Eylül 2020 Cuma, 13:04
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Eşi korona virüse yakalandıktan sonra testleri negatif çıkan ve antrenmanlara özel program dahilinde dün başlayan Arjantinli oyuncu, bugün de özel program dahilinde çalıştı.


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