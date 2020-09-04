Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Eşi korona virüse yakalandıktan sonra testleri negatif çıkan ve antrenmanlara özel program dahilinde dün başlayan Arjantinli oyuncu, bugün de özel program dahilinde çalıştı.
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