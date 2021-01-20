JPMorgan'dan Merkez Bankası raporu: Politika faiz oranı ve bir sonraki adım ne olacak
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, yayınladığı raporda, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranını ve bir sonraki adımda da hangi yönde adım atılacağına dair verilere yer verdi.
JPMorgan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17,0 seviyesinde tutmasını, faiz politikasında bir sonraki adımın faiz indirimi yönünde olmasını beklemeye devam ettiklerini vurguladı.
Banka bugün yayınladığı raporda, "TCMB'nin son 2 toplantıda yaptığı toplam 675 baz puanlık sıkılaştırmanın Merkez Bankası'nın planlarındaki kademeli dezenflasyonun sağlanması için yeterli olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bizim görüşümüze göre, yapılan sıkılaştırma politika kredibilitesinde ciddi bir artışın başarılması için de yeterli" değerlendirmesini yaptı.
TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 17'DE TUTMASI BEKLENİYOR
TCMB'nin son beklenti anketinde gelecek 12 ay için enflasyon beklentilerinin yüzde 10,8 seviyesinde durduğunu, TCMB'nin hali hazırda yüzde 2,1 reel faiz oranı sunduğunu belirten JPMorgan, "Bu reel faiz oranı yalnızca 2018 yılındaki piyasa oynaklığı sırasında verilenden daha düşük. TCMB'nin cari kredibilitesi ve politikalarının çok daha güçlü olduğu, talep baskılarının daha düşük olduğu ve daha önemlisi liranın herhangi bir baskı altında olmadığını dikkate alındığında daha yüksek faizler için herhangi bir temel neden görmüyoruz. Bunun sonucu olarak TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 17'de tutmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ancak güvenin hala kırılgan ve fiyat baskılarının göreceli olarak güçlü olduğunu belirten JPMorgan, "Para politikası duruşunun sıkılığı kararlı şekilde devam ettirilecek" ifadesinin tekrarlanmasının büyük olasılık olduğunu da vurguladı.
TEMEL SENARYOLARINDA İLK FAİZ İNDİRİMİNİN İKİNCİ ÇEYREKTE
TCMB'nin faiz konusunda bundan sonra atacağı ilk adımın faiz indirimi yönünde olmasını beklemeye devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, temel senaryolarında ilk faiz indiriminin ikinci çeyrekte 100 baz puan olacağını öngördüklerini belirtti. Ancak JPMorgan para politikasında gevşemenin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin artmakta olduğuna da dikkat çekti.
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