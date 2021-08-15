Kabil havalimanı ateş altında!
ABD Büyükelçiliği'nin yayımladığı güvenlik uyarısına göre, Kabil havalimanının ateş altında olduğuna dair haberler geliyor.
Yetkililer, "Kabil'deki güvenlik durumu hızla değiştiği için" bölgedeki ABD vatandaşlarının kendilerini güvene alması talimatı verdi.
Büyükelçiliğin tahliyesi operasyonu tamamlandıktan sonra Kabil'den ayrılmak için yardıma ihtiyacı olan Amerikalıların internet üzerinden kayıt yaptırması istendi.,
Ayrıntılar geliyor...
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