Kabil'de yerleşim yerine roketli saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Hoca Buğra semtindeki bir eve roket isabet ettiği belirtildi. Afgan haber ajansı Asvaka'ya göre, saldırıda en az iki kişi öldü ve üç kişi de yaralandı.

Devrik Afgan hükümetinden bir güvenlik yetkilisi AFP'ye demecinde, "gelen ilk bilgiler eve isabet eden bir roket olduğu yönünde" dedi.



Afgan medya mensupları, Twitter'dan paylaştıkları görüntülerde, Kabil Havalimanı'nın batısındaki bir yerleşim yerine roket düştüğünü doğruladı.

JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM