Kabil'de yerleşim yerine roketli saldırı!
Afganistan bağlantılı medya hesapları tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın batısındaki bir yerleşim yerine roket düştü. Resmi olmayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Hoca Buğra semtindeki bir eve roket isabet ettiği belirtildi. Afgan haber ajansı Asvaka'ya göre, saldırıda en az iki kişi öldü ve üç kişi de yaralandı.
Devrik Afgan hükümetinden bir güvenlik yetkilisi AFP'ye demecinde, "gelen ilk bilgiler eve isabet eden bir roket olduğu yönünde" dedi.
Afgan medya mensupları, Twitter'dan paylaştıkları görüntülerde, Kabil Havalimanı'nın batısındaki bir yerleşim yerine roket düştüğünü doğruladı.
JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM— Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021
Saldırı, Kabil Havalimanı dışında gerçekleşen ve 13'ü ABD askeri personeli olmak üzere 170'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte intihar saldırısından üç gün sonra geldi.
ABD, IŞİD tarafından üstlenilen saldırı sonrası SİHA'larla gerçekleştirdiği missilleme eyleminde iki üst düzey IŞİD üyesini etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "başka bir saldırının ihtimal dahilinde olduğu" konusunda uyarıda bulunmuştu.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda