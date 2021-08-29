Kabil'de yerleşim yerine roketli saldırı!

29 Ağustos 2021 Pazar, 15:53

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde yer alan Hoca Buğra semtindeki bir eve roket isabet ettiği belirtildi. Afgan haber ajansı Asvaka'ya göre, saldırıda en az iki kişi öldü ve üç kişi de yaralandı.

Devrik Afgan hükümetinden bir güvenlik yetkilisi AFP'ye demecinde, "gelen ilk bilgiler eve isabet eden bir roket olduğu yönünde" dedi.











Afgan medya mensupları, Twitter'dan paylaştıkları görüntülerde, Kabil Havalimanı'nın batısındaki bir yerleşim yerine roket düştüğünü doğruladı.





JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM — Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021





Saldırı, Kabil Havalimanı dışında gerçekleşen ve 13'ü ABD askeri personeli olmak üzere 170'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte intihar saldırısından üç gün sonra geldi.

ABD, IŞİD tarafından üstlenilen saldırı sonrası SİHA'larla gerçekleştirdiği missilleme eyleminde iki üst düzey IŞİD üyesini etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "başka bir saldırının ihtimal dahilinde olduğu" konusunda uyarıda bulunmuştu.



