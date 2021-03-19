Kabinede büyük değişiklik iddiası: Erdoğan isimlerini çizdi

19 Mart 2021 Cuma, 16:14

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, 22 Mart Pazartesi günü yapılacak kabinede kapsamlı bir değişikliğe gidileceğini öne sürdü.

"Yer yerinden oynayacak" başlıklı yazısında, değişecek bakanların listesini açıklayan Elmasçı'ya göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevlerinden alınacak.

Ancak Elmasçı'nın iddiasına göre Soylu'nun görevden alınışı ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmek üzere bir üst makama çıkarılmak için olacak.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Bugün çok önemli havadislerim var: Bakan Fahrettin Koca Bey ile aynı sıkıntılı durumda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “istifası” kabul edilen ikinci bakan diye de yazdım biliyorsunuz…

Lakin, bu kadar sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...

Ankara derin mahfilleri kaynıyor. Siyasi kulisler hayli hareketli, telefonum susmuyor desem yeridir…

Yazın bu tarihi bir yere: 22 Mart Pazartesi günü siyaset sahnesinde yer yerinden oynayacak o derece, benden söylemesi! Büyük kabine değişikliği var!

Öyle böyle değil...

DAHA KİMLER GİDİCİ

Dedim ya; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinden bazı isimlerin üstünü çizdi.

Artık, nedir nedendir ben bilmem; bilirim de bilmem! Elbet yazarım, belli olmaz benim sağım solum…

Bakan Fahrettin Koca ve Bakan Ziya Selçuk dışında kimler gidici yazayım:

Bir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk…

İki, Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli…

Üç, benim en şaşırtıcı bulduğum; Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu…

Sıkı durun!

Dört, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

Evet şekerim Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak ve fakat bir üst makama çıkartılacak!

Öyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu’yu yardımcısı yapmaya karar verdi...

Amma… Bu aslında “yukarı” çıkarılarak “etkisiz” hale getirmek diye yorumlanacak tabii ki…

Devlet Bahçeli Beyefendi’den tepkisini merak ediyorum ben… Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in “Andımız” çıkışında olduğu yazılacak çizilecek ancak bu doğru değil. Sayın Erdoğan epeydir bu değişikliği düşünüyordu…

Bakalım pazartesi neler olacak, gelişmeleri yazarım…"