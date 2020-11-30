Kabine, koronavirüs gündemiyle toplanacak, yeni kısıtlamalar gelebilir
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında başlıca gündem maddesinin, koronavirüs salgınıyla mücadele olması bekleniyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında başlıca gündem maddesinin, koronavirüs salgınıyla mücadele olması bekleniyor.
İki hafta önce alınan kısıtlama kararlarına karşın, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının yükselmesi üzerine, 15:00'te başlayacak toplantıdan ek kısıtlama kararlarının çıkabileceği konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü coronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" demiti.
İki hafta önce tedbirlerin açıklandığı, 16 Kasım'da 94 can kaybı kayıtlara geçti, bu sayı 30 Kasım'da 185'e ulaştı.
Yeni kısıtlama kararları alınması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından bir açıklama yapması bekleniyor.
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