Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan açıklama yapıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2021 Pazartesi, 19:38
Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan açıklama yapıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

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