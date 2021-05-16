'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz

16 Mayıs 2021 Pazar, 13:11

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı, 17 Mayıs - 1 Haziran arasında uygulanacak "Kademeli Normalleşme Genelgesi"ne AKP'nin MKYK Üyesi ve 24, 25 ve 26'ncı dönem milletvekili olan Metin Külünk'ten eleştiri geldi.

"SALGININ TEK MERKEZİ RESTORANLARMIŞ GİBİ..."

AKP MKYK üyesi, eski milletvekili Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşımla genelgeye tepki gösterdi. 17 gün süren tam kapanma sürecinden sonra yurttaşların, kademeli de olsa hızlı bir 'normalleşme dönemine geçiyoruz' beklentisinde olduğunu ifade eden Külünk, "Özellikle başından beri sanki salgının tek merkezi Restorantlarmış gibi muameleyi bırakıp; Ayrıca tuhaf çelişkili izlenimi veren başka serbestliklerin bir mantığa oturması da bekleniyordu. Ancak genelge bu morali vermiyor; Çünkü 'Kademe Takvimi' yok. Sadece 'ikinci bir emre kadar durum bu' haberi var. Üstelik bu serbestlik zaten 17 gün öncesi aylardır olan durumla aynı" değerlendirmesini yaptı.

"BİR TARİH ÖNGÖRÜSÜ OLMALI"

Genelgenin kafa karışıklığı yarattığını ve yurttaşlardan tepkiler geleceğinin net olduğunu belirten AKP'li Külünk, "Genelgenin acilen revize edilmesi ve 'Kademe' mantığıyla yasaklanan ne varsa... Bir tarih öngörüsü olmalı. Hatta vatandaşımız 'Bize nefes aldırın; Biz kurallara belirgin uymazsak; Kademe kademe yasak gelsin!... Fakat biz hep itaat ediyoruz; siz artık halden anlamaz oldunuz' tepkisini verecektir" dedi.

"BELİRSİZ NORMALLEŞME GENELGESİ"

Külünk, Bakanlığa genelgenin yeniden gözden geçirilip revize edilmesi gerektiği yönünde çağrı yaparak şöyle devam etti:

"1 Haziran sonrasında ise Türkiye’nin küresel düzenin dayatmalarından koptuğu, kendi normalini oluşturulduğu bir süreç için güçlü bir halk desteği oluşmuş durumda iken bunu değerlendirmek gerekir, aksi halde 'Belirsiz Normalleşme Genelgesi' işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler. Lütfen hızla gözden geçirilsin."