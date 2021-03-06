Kadıköy'de kadın işçiler kazandı

06 Mart 2021 Cumartesi, 10:40

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NE GİRDİ

Kadıköy Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak maddeler kabul edildi. Kadıköy Belediyesi’nde sendikal süreçlerde daha aktif rol almak için örgütlenen kadınların dünyadaki TİS örneklerini inceleyerek ve müdürlüklerdeki kadınlarla görüşerek belirledikleri taleplerin çoğu TİS’e dahil edildi. Başta İstanbul Sözleşmesi hükümleri olmak üzere, kadınların daha rahat çalışması için TİS’e önemli maddeler eklendi. Kadın işçilerin elde ettiği kazanımlar şöyle:

KADIN BEYANI ESAS KABUL EDİLDİ

Kadın işçilere yönelik cinsel taciz vakalarında, kadının adli makamlara başvurması kaydıyla, kadın işçinin beyanı esas olarak kabul edilecek. Kadının kendini rahat ifade edebilmesi ve yaşananları özgürce anlatabilmesi için 5 kişiden oluşan Disiplin Kurulu’nun en az 3 üyesi kadın olacak.

İşyerinde biri Toplumsal Eşitlik Biriminden olmak üzere 3 çalışan ve 2 sendikalı işçinin yer alığı 5 kişilik Mobbing Kurulu oluşturulacak. Kadın ve erkek işçi fark etmeksizin işçinin yaşadığı mobbingin değerlendirileceği kurulun üye sayısının yarısından fazlası erkek olamayacak.

ŞİDDET UYGULAYANIN MAAŞI EŞİNE VERİLECEK

Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuğun tespit edilmesiyle, şiddet uygulayan işçinin ücret ve sosyal haklarının yüzde 50’si işçinin eşine ödenecek.

Kadın çalışanların korunması ve barınması için işverence destek verilecek.

AYDA 1 GÜN REGL İZNİ

Kadın işçiler ayda bir gün regl izni kullanacak.

Zabıta, temizlik işçileri gibi standart kıyafetlerin kullanıldığı birimlerde kadınların bedenlerine uygun kıyafetler verilecek.

Sözleşmede 8+8 hafta olan doğum iznine eklenen 4 haftalık sendikal izin de 6’ya çıkarıldı.

Hamile işçiler doktor kontrollerine gittikleri günlerde ücretli izinli sayılacak.

Riskli gebelik ya da gebelik sırasında istirahat gibi tıbbi zorunluluklarda, SGK’nın ödeme yapmadığı ya da eksik yaptığı günlerin ücretleri belediye tarafından verilecek.

5 gün olan babalık izni 15 güne çıkarıldı.

0-6 yaş aralığında çocukları olan personel, Mevhibe İnönü Çocuk Yuvasından ücretsiz yararlanacak. Kapasite nedeniyle şimdilik sadece kadın işçilerle sınırlı tutulan uygulama yeni binaya geçişle birlikte kadın, erkek bütün personel çocuklarını kapsayacak.

Kadıköy Belediyesi’nde birkaç yıldır pratikte uygulanan ancak henüz kayıt altına alınmayan emzirme odası ve 8 Mart izni uygulamaları da sözleşmeye eklendi. Böylece kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinli olacak.