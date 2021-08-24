Kadıköy’de 'Rus Filmleri' haftası başladı

24 Ağustos 2021 Salı, 16:48

İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nun ve Mosfilm’in(Rusya) katkılarıyla, Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik 1941 – 1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın 80. yıl dönümüne adanıyor. Rus Filmleri haftası, CKM’de yapılan açılış töreninde, 1959 yapımı “Bir Asker Destanı” film gösterimiyle perdelerini açtı.

Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar katıldı.

Rusya Federasyonu Başkonsolosu Andrey Buravov açılış töreninde yaptığı konuşmasında; "Özgürlük ve İnsanlık idealleri adına Kızılordu askerleri ile birlikte omuz omuza ortak düşmanımız ile savaşan bütün Sovyet halkları kardeşlerimize şükranlarını sunuyorum” dedi.

Sayın Buravov, sözlerine şöyle devam etti;

“Bugün sık olarak bazı ülkeler tarafından II. Dünya Savaşı sonuçlarını yeniden değerlendirme, dünyayı faşist vebasından kurtaran Sovyet halkının kahramanlık derecesi küçümsemeye yönelik silik çabalar göstermektedir. Günlük siyasi çıkarlara hizmet eden böyle sorumsuz hareketler, Naziler ve işbirlikçilerinin gayriinsani suçları ile savaşan ve Holokost’un sayısız kurbanları ile ilgili gerçeği çarpıtan ihanetten başka bir şey değildir. Bu ortak tarihi belleğimize de bir ihanettir. Tarihi yeniden yazdırmakla ilgili bu ahlaksız teşebbüslere etkili bir şekilde karşı koymamız büyük ölçüde dünyanın gelecekteki oluşumunu belirleyektir. Barış ve bütüm insanlığın refahı uğruna gösterilen inanılmaz kahramanlık hakkındaki hafızasının dikkatli bir şekilde korunması benzer yıkıcı ihtilafların gelecekte tekrarlanmamasının garantidir"

Mosfilm’in seçkisi en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından indirilebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.