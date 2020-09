Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Selçuk'a yanıt!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 17:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında kadın cinayetleri üzerine yaptığı açıklamada, kadın cinayeti ve şiddetini raporlaştıran kadın derneklerini hedef aldı.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

“Kadına şiddette İçişleri Bakanlığı verilerini esas alıyoruz. Her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddet kapsamındaki kadın cinayeti değildir. Her şüpheli ölüm her intihar da kadın cinayeti değildir. Bazı siteler kadın intiharlarını da kadın cinayetleri verilerine ekliyor. Bazı sitelerin doğruluğu yok. STK’ların verilerini incelediğimizde intiharları, şüpheli ölümleri kadın cinayeti olarak yansıtıyorlar.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yanıt geldi.

Platformdan yapılan “Verileri çarpıtma, gerçekleri açıkla” yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bakanın görevi bizi kamuoyuna şikayet etmek değil görevini yapmaktır. Eğer bizim mücadelemiz olmasaydı hiçbir bakanlık ‘kadın cinayeti’ kavramını bile kabul etmiyordu. Bakan, kendisi değil de kadınlara karşı sorumlu olan bakanlık bizmişiz gibi açıklama yapıyor. Zehra Zümrüt Selçuk'a kendisinin bakan olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Gerçeklerin çarpıtıldığını söyleyen Bakan tüm mekanizmalarını harekete geçirerek kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü bize açıklasın. Toplum da tüm şeffaflığıyla görsün. Bakanlıktan görevini yapmasını bekliyoruz.

Gerçekleri ortaya koyduğumuz gibi kadın cinayetlerini durdurma mücadelemize tek bir kadın öldürülmeyene kadar devam edeceğiz. Bakan kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. Veri komitemiz kadın cinayeti verilerini ‘femicide’ kavramına göre hazırlıyor.

Femicide kavramı; Embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkine kadar kadın cinsiyetteki herkesi, sadece kadın olmasından dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek öldürülen kadınları kapsıyor.

Verilerimizde şüpheli ölümleri, intiharları ve intihara sürüklenen kadınları kadın cinayeti verilerinden ayrı ele alıyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nde devletin istatistikleri kamuoyuna açıklama yükümlülüğü olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı sadece 2 yıldır veri açıklıyor. Ancak biz ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz.

Medya da toplum da yıllardır kadın cinayeti verilerini açıklamayan İçişleri Bakanlığı'na güvenmiyor. Herkes 2010 yılından itibaren tüm gerçekleriyle ortaya koyduğumuz kadın cinayeti verilerini dikkate alıyor. Biz her defasında isim isim, kadınların hikayeleriyle hangi cinayetleri kadın cinayeti olarak ele aldığımızı açıklıyoruz. Ancak İçişleri Bakanlığı verileri hangi kriterlere göre hazırladığını açıklamıyor.

Kadın cinayetlerinin yanlış verilerle daha çok yansıtıldığını söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, hem sorumluluktan kaçıyor, hem de yanlış söylüyor. Kadın cinayetlerinin azalması dahi bakanlığının sorumluluğunu azaltmaz. Bakan öldürülen her bir kadından sorumludur.