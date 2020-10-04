Kadın ihracatçı çok az
DFDS ile KAGİDER, yurtdışına açılmak isteyen kadınlara lojistik desteği verecek.
Türkiye’de toplam girişimci sayısı, Mart 2020 itibarıyla 1 milyon 193 bin iken kadın girişimci sayısı 136 bin. Yine 71 bin ihracatçı firmanın sadece yüzde 7.3’ü kadınlara ait. Oysa Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) verilerine göre kadın girişimcilerin yüzde 67’si dış pazara açılmak istiyor.
Gazetecilerle buluşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, zaten düşük olan bu oranların pandemi sürecinde iyice azalmaması için denizcilik ve lojistik şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi ile işbirliğine gittiklerini duyurdu. 250 bin Avro’luk “Kadın için Taşıyoruz” projesi kapsamında en az 50 kadın girişimciye, girişimci başı iki adet konteynır olmak üzere bir yıl ücretsiz taşımacılık desteği verilecek.
MALİYET YORUYOR
Bu kapsamda 108 başvuru arasından seçilen bu girişimciler, ağırlıklı olarak tekstil, gıda, ev dekorasyonu sektöründe. Projede tamamlayıcı rol üstlenen 16 lojistik şirketi var. Proje ile DFDS’nin yurtiçinde faaliyet gösterdiği limanlara taşınacak olan yükler, Avrupa’ya ulaştırılmış olacak.
Aynı toplantıda konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Gelecek 10 yılda Türkiye’nin ihracatına kadınlar damga vuracak” derken başkan yardımcısı Fuat Pamukçu, maliyet artışlarına dikkat çekti. Girişimcilerin en büyük sıkıntılarından birinin ulaştırma maliyetleri olduğunu vurgulayan Pamukçu, şöyle devam etti: “Maliyetler eskiye göre daha pahalı olduğu için gönderimler daha kârlı olacak şekilde ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu projenin finansmana erişimde dezavantajlı konumda olan kadınlara can suyu olacağına inanıyoruz. Ürettikleri ürünleri Avrupa’ya ulaştırmalarında rolümüz olacağı ve rekabetçi fiyat avantajı sağlayacağımız için mutluyuz.”
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