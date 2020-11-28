Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

28 Kasım 2020 Cumartesi, 21:10

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak '3 çember 2 labut' aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.