Kadın siyasetçilerden kadınlar için çağrı

14 Mart 2021 Pazar, 10:38

Dünyanın önde gelen üç kadın siyasetçisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avrupa Parlamentosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dijital olarak düzenlenen bir toplantıda koronavirüs pandemisinin kadın hakları açısından olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kadınların pandemi boyunca gösterdikleri performansı överken, Harris ve Ardern, toplantı için gönderdikleri görüntülü mesajlarında kadınların pandeminin sonuçlarından erkeklere göre daha olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

ABD'nin ilk kadın ve ilk siyah başkan yardımcısı olan Kamala Harris mesajında, "Dünyada işler kadınlar için ne yazık ki olması gerektiği gibi yürümüyor" dedi. Koronavirüs krizinin bu gerçeği daha da gün yüzüne çıkardığını ifade eden Harris, "Covid-19 kadınların sağlığını, ekonomik ve bedensel güvenliğini her yerde tehdit ediyor" diye konuştu.

ARTAN EV İÇİ ŞİDDETE "GÖLGE PANDEMİ" BENZETMESİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya genelinde sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de kadınların Covid-19 mücadelesinde "en ön saflarda" yer aldığını söyledi. Kadınların aynı zamanda pandemi döneminde "şiddet kurbanı" olduğunu ifade eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ev içi şiddet konusunda bir "gölge pandemi" yaşandığına dikkat çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise kadınların erkeklerle "aynı ücret, kabul edilebilirlik ve üst düzey mevki" için çok daha fazla çalışmak zorunda olduğunu belirtti. "Avrupa'nın artık kadınlar ve erkekler açısından fırsat eşitliği sunan bir kıta olmasını istiyorum" diyen von der Leyen, Avrupa'nın henüz bu seviyede olmadığını vurguladı. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten von der Leyen istihdam ve ücret konusunda cinsiyete dayalı farklılığı gidermek için AB Komisyonu tarafından hazırlanan yasa tasarısını örnek gösterdi. AB Komisyonu, şirketlerin kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkını açıklamakla yükümlü kılınmasını istiyor.

AB RAPORU: KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI

AB Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, koronavirüs pandemisi cinsiyet eşitliği konusunda kadınlar açısından yıkıcı sonuçlar doğuruyor. 17 AB ülkesindeki durumun incelendiği rapora göre, "Avrupa'da ve diğer yerlerde pandemi kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirirken, geçen yıllarda zorlu mücadeleler sonucu elde edilen kazanımları da yok etti."

Raporda ayrıca pandeminin kadına yönelik şiddet vakalarını da artırdığı belirtildi. Rapora göre, Fransa'da ilk kapanma döneminde güvenlik birimlerine bildirilen kadına yönelik şiddet vakaları yüzde 32, Litvanya'da ise ilk üç hafta içinde yüzde 20 artış gösterdi. Söz konusu raporda ayrıca İrlanda ve İspanya'da da kapanma dönemlerinin ilk haftalarında kadına yönelik şiddet vakalarında gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekildi.