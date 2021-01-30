Kadınlar Aygün için sokakta
Samsun Kadın Dayanışması, Samsun’da öldürüldüğü ortaya çıkan Arzu Aygün ve öldürülen diğer tüm kadınlar için eylem yaptı.
Samsun’un İlkadım ilçesindeki Süleymaniye geçitinde dün bir araya gelen Samsun Kadın Dayanışması mensubu kadınlar “Artık yeter! Arzu Aygün ve öldürülen bütün kadınlar isyanımızdır” yazılı pankart açtı.
Kadınlar adına yapılan açıklamada kadın cinayetlerinin son bulması talep edilerek “Artık yeter. Kadınların göz göre göre katledilmesine izin veren iktidar, bir an önce İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamalı ve cezaları ağırlaştırmalıdır” denildi. Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Aygün’ün cesedi önceki gün bir çuvalın içinde ormanlık alanda bulunmuştu. Aygün’ü öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Muharrem Coşkun tutuklanmıştı.
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