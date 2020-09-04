Kadınların gücü sınırsızdır

04 Eylül 2020 Cuma, 13:05

Walt Disney stüdyoları son yıllarda yediden yetmişe büyük kitlelere ulaşan Orman Kitabı, Güzel ile Çirkin, Aslan Kral, Aladdin, Maleficent gibi çok beğenilen çizgi filmlerini canlı karakterlerle, hayvanlarla yeniden filmleştirmeye başladı. Bunun en son örneği bugün gösterime giren Mulan. Niki Caro, Jennifer Lee (Frozen), Ava DuVernay’den (A Wrinkle in Time) sonra bütçesi 200 milyon dolar olan Mulan projesine seçilen üçüncü kadın sinemacı.

“Amacımız 6. yüzyıla ait Mulan’ın efsanevi öyküsüne saygıda bulunmak, aynı zamanda dünyada çok sayıda insana ulaşmayı başaran Disney yapımlarını onurlandırmaktı. Bir yanda önemli, değerli Çin baladı var öteki yanda da Disney kültürü. Yönetmen hangi ülkeden olursa olsun bu iki kültürün arasında doğru bir denge kurmalı. Ekibim ve ben, eski Çin sanatını,tarihini, Çin sinemasını derinlemesine inceledik, yoğun bir araştırma yaptık. Kung Fu ustalarıyla, Tang hanedanlığı askeri uzmanıyla çalıştık. Çinli değilim ama kültürüm dışında çok sayıda film çektim. Whale Rider’da (2002) ataerkil kabilesinin lideri olmaya çalışan 12 yaşındaki Maorili bir kızın öyküsünü anlattım. Mulan’la Maorili kızın serüvenleri birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de erkek hegemonyasının baskın olduğu toplumlarda özgürleşmek, yer edinmek isteyen genç kadınlar” diyen Caro, gerçekçi, özgün, etkileyici yaklaşımıyla yetkin bir dramatik epik aksiyon gerçekleştirmiş.

Mulan, çocukluğundan beri yerinde duramayan, yaramaz bir kızdır. Damdan dama atlayarak tavukları kovalar, herkesin yüreğini ağzına getirir. Annesi onun iyi bir eş olamayacağı cadı olarak adlandırılacağı Için endişe duyar. Babası Mulan’ın Çi enerjisinin yüksek olduğunun ayrımındadır. Oysa Çi gücü savaşçılara aittir, Mulan ise bir kız çocuğudur.

İmparatorluk Şehri Kuzeyli işgalcilerin tehditi altındadır. İmparatorun (Jet Li) babasını öldürdüğü Bori Han (Jason Scott Lee) intikam için and içmiş, yanına da Çi enerjisi yüksek, kara büyü yapan dışlanmış bir cadıyı (Gong Li) almıştır. Cadının sihirli güçleri sayesinde imparatorluk garnizonlarına saldırırlar. İmparator ferman çıkartıp her aileden bir erkeğin ordusuna katılıp bu azılı düşmanla savaşmasını emreder. Bir çok savaşa katılıp başarı sağlayan Mulan’ın hasta babası babası (Tzi Ma) erkek evladı olmadığı için muharebeye gitmek zorundadır. Babasının artık savaşamıyacağını bilen Mulan (Liu Yifei) ondan habersiz kılıç kuşanır, yanına atalarının sembolü Anka kuşunu alıp İmparator’un ordusuna katılır. Burada onu çok sayıda zorluk beklemektedir.

Genç Mulan’ın köyünden ayrılıp yollara düşüp orduya katılmasını, asker olmak için eğitilmesini, zor sınavlardan geçmesini, askerden sadık, cesur bir savaşçıya dönüşmesini, sonunda da kahraman, lider olarak tüm enerjisini kullanmasını izleriz. Erkek kılığına giren genç kız içinde saklı Çi gücünü farkeder. O güce saygı duyarak yapması gerekenleri yaparak önce ailesini sonra İmparatoru onurlandırır.

Niki Caro’nun, bu değerli öyküyü özenle, duyarlılıkla, içgüdüleriyle, dişilikle, dikkatle ele aldığını enerjisi yüksek olan filmi izlerken anlarız. Film yönetme sanatı ve zanaatı cinsiyete göre değişmez, yeteneğe, vizyona, duygu aktarımına bağlıdır. Caro, Mulan’da kadınların gücü sınırsızdır iletisini verir. Aksiyon sahneleri çok başarılıdır, komik ve duygusal bölümler ölçülü ve etkileyicidir.

Niki Caro’nun yönettiği, yapımcılığını ünlü Hong Konglu sinemacı Bill Kong’un (Crouching Tiger Hidden Dragon, House of Flying Daggers, Hero) üstlendiği, Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jason Scott Lee, Tzi Ma, Jet Li, Susana Tang, Cheng Pei-pei’nin oynadığı, cesaret, sadakat, dürüstlük, tutku, sevgi, aileye bağlılık, kadının gücü temalarını işleyen dramatik epik aksiyon Mulan (2020) bugün sinemalarımızda gösterime girdi.