Kadınların yalnızca ‘panik butonu’ndan yaptığı ihbar, acı tabloyu ortaya koydu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Mobil aplikasyonu indiren kadın sayısı ise 453 bin 12. Uygulamayı indiren ortalama her 15 kadından 1’i şiddet gördüğü ya da şiddet görme riski yaşadığı konusunda resmi makamlara ihbarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; “Bildirimde bulunabilen kadınlar KADES uygulamasını yükleyebilenler. Yani açıklanmayan veriler çok daha yakıcı sorunu ortaya çıkarıyor” dedi.

REKOR ARTIŞ

İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verileri, 17 ay önce yapılan resmi açıklamayla karşılaştırdı. Buna göre şiddet endişesiyle uygulamayı indiren kadın sayısı ve ihbarda bulunan kadın sayısında rekor artış yaşandığı da ortaya çıktı.

Uygulama hayata geçtiği andan itibaren ilk 9 ayda 34 bin 424 kadın tarafından indirilirken geri kalan 17 ayda şiddet riskine karşın indirme sayısı 453 bini buldu. İlk 9 ay içerisinde şiddet ihbarında bulunan kadınların sayısı 6 bin 822 olurken geri kalan 17 ay içerisinde bu sayı da yüzde 348 oranında artış göstererek 30 bin 601’e çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre KADES uygulamasının hayata geçtiği 24 Mart 2018 tarihinden 2 Haziran 2020 tarihine kadar günde ortalama 38 kadın şiddet ihbarında bulundu. Başka bir deyişle her 2 saatte 3 kadın panik butonunu kullandı.

Şiddet endişesiyle uygulamayı geçtiğimiz 2 yıl içinde her saatte 23 kadın telefonlarına indirdi. İktidarın kadına şiddete karşı en önemli kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi tartışmaları sürerken, İçişleri Bakanlığı ise açıkladığı verilerle Türkiye’de kadına şiddet vakalarındaki artışı kabul etmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde önleyici tedbir kararlarında yüzde 59, koruyucu tedbir kararlarında ise yüzde 70 oranında artış yaşandığı belirtildi.

SÖZLEŞMEYLE UĞRAŞACAĞINIZA ŞİDDETİ ÖNLEYİN

İlgezdi; İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin kadına şiddetin arttığının itirafı olduğunu belirterek “KADES uygulamasını kullanan kadından cinayete kurban giden sayısının kaç olduğuna bakanlık tarafından yanıt verilmedi. İktidar, kadına yönelik şiddetin boyutlarını gizleyerek bir başarı elde edilmez. Eğer gerçekten kadına yönelik şiddet ve cinayetleri çözüm derdinde olsaydı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi ile uğraşacağına, şiddetin önüne geçebilecek önlemler alırdı” dedi.