Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla'nın bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu.
Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen Ayşe Dırla ile ile Murat Hanlı gözaltına alındı.
Ayşe Dırla ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine Ayşe Dırla'nın şiddet gördüğünü düşünerek, çifti ayırmaya gitti bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaştı.
Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.
Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.
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