Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının, bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dırla, “Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran’ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir” dedi.
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla isimli kadının uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili polisteki ifadesinde, araçta yanında bulunan Murat Hanlı ile "1 ay önce imam nikahı kıyarak beraber yaşamaya başladığını" belirtti.
İfadesinde, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını savunan Ayşe Dırla " Murat Hanlı uyuşturucu bağımlısı. Kendisine uyuşturucuyu bırakması için daha önce defalarca uyarılarda bulundum. Eve getirdiği eroini aldığı yere geri götürmesi için ikna ettim. Murat Hanlı uyuşturucu maddeyi kullanmaktan vazgeçti. Eroini geri götürmek için araçla yola çıktığımız sırada polis ekipleri bizi durdurdu." ifadesini kullandı.
"İHBARI ÖZGÜR DURAN’IN ANNESİ YAPMIŞ OLABİLİR"
Dırla, “Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran’ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir” dedi.
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine Ayşe Dırla isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 900 gram eroin maddesi bulmuş, "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen Ayşe Dırla ile yanındaki M.H'yi gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen Ayşe Dırla ve M.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
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